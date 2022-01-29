Жителям Подмосковья рассказали, как открыть больничный при COVID-19 дистанционно

Первые симптомы штамма «омикрон» часто бывает трудно отличить от начала ОРВИ. Однако уже в этот момент человек представляет опасность для окружающих, да и здоровье лучше поберечь. Поэтому посещать поликинику для получения больничного чревато осложнениями как для больного, так и для людей. находящихся вокруг него. Как открыть больничный дистанционно, разбирался «360».

Если человек не болел коронавирусом в течение последних шести месяцев и при это не прививался, но при этом не прививался, однако чувстувует недомогание (кашель, насморк, першение и боль в горле, а также повышение температуры выше 38 градусов), ему следует оставаться дома и позвонить в единую службу 122 или напрямую в колл-центр своей поликлиники.

В случае, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат, можно пойти в поликлинику и там открыть больничный. В этом случае не следует забывать про маску — она является необходимым атрибутом при ослабленном иммунитете.

Те, кто сделал прививку или переболел COVID-19 за последние полгода, в случае положительного результата ПЦР-теста следует оставаться на самоизоляции. В этом случае лечение не требуется, но больничный получить можно.

Если же симптомы ОРВИ присутствуют, но тест отрицательный, следует позвонить по номеру 122 или в поликлинику и открыть больничный дистанционно.

Врачи рекомендуют заболевшим выпивать в сутки не менее двух литров воды, принимать витамины С и В, а также обращать внимание на состав лекарств: например, привовирусные препараты должны содержать в своем составе интерферон-альфа. А вот антибиотики следует принимать только по назначению врача. Жаропонижащие средства рекомендются лишь в том случае, если температура поднялась выше 38 градусов. Если она держится более двух суток, надо вызывать скорую по номеру 103.

Людям из групп риска — имеющим хронические заболевания или лишний вес — трижды в сутки следует измерять температуру и, по возможности, дважды в день уровень кислорода в крови. Сатурация 95% и выше — норма, менее 94% — повод для вызова скорой помощи.

Пациентам, лечившимся на дому, больничный могут продлить дистанционно. Закрыть его также можно дистанционно, для этого необходим отрицательный ПЦР-тест, после чего надо позвонить на тот же номер 122.

Что касается детей, то их нельзя отправлять в школу или детский сад даже в том случае, если у них нет симптомов. надо позвонить в единую службу 122 или в поликлинику и проконсультироваться о дальнейших действиях.