Жителям Подмосковья напомнили о важности сезонной вакцинации

После стабилизации ситуации с коронавиурсом многие расслабились, хотя сейчас самое время позаботиться о своем здоровье. Показатель летальности от гриппа доходит до 650 тысяч человек, но обезопасить себя можно совершенно бесплатно с помощью вакцинации.

Вирус гриппа каждый год уносит по всему миру более полумиллиона жизней. Врач-аллерголог-иммунолог Екатерина Пушкова предупредила, что если игнорировать вакцинацию, то пандемии могут стать масштабнее по тяжести и распространенности.

«Прививаться нужно в сентябре, октябре и ноябре. То есть до декабря месяца. Противопоказаний никаких практически не существует. Единственным противопоказанием является аллергическая реакция. В частности, на куриное яйцо», — пояснила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

Бесплатно сделать прививку в Подмосковье можно уже с 7 сентября. Поторопиться лучше тем, кто находится в зоне риска. По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, к таким людям относятся дети от шести месяцев до 17 лет, люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Еще стоит привиться, если приходится часто контактировать с другими людьми на работе.

Вакцины в подмосковные поликлиники уже поступают, но будут прививать еще и в мобильных комплексах. У железнодорожных станций и крупных торговых центров появится 48 медицинских точек. Главное при вакцинации — не иметь признаков других заболеваний, в том числе простуды. Еще в период обострений нельзя прививаться аллергикам. Во всех других случаях побочные эффекты после введения препарата маловероятны.

«Новые современные вакцины не содержат живого вируса, они не содержат даже живого вируса. Современные вакцины содержат антигены, то есть белки. <…> Они хорошо переносятся», — подчеркнула Пушкова.

По словам Стригунковой, для вакцинации будут использовать препараты российского производства «Флю-М» и «Свигрипп».

Защита от гриппа вырабатывается не сразу после прививки. Сначала иммунная система распознает компоненты вакцины, это занимает около двух недель. Пока вырабатывается иммунитет. В это время следует быть особенно осторожными, чтобы не заразиться гриппом до того, как вакцина подействует.

В Подмосковье вакцины получат 4,5 миллиона человек. Это на один миллион больше, чем в 2019 году. Детям прививки можно будет сделать прямо в садиках и школах. Никуда не надо дополнительно ходить и сотрудникам крупных предприятий, которые смогут привиться на работе.