Жителям Подмосковья напомнили, какие хронические болезни делают COVID-19 опаснее

COVID-19 может протекать в тяжелой форме у людей с различными хроническими заболеваниями. Среди них не только обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма.

Минздрав Московской области напомнил, что COVID-19 особенно опасен для диабетиков, людей с ожирением, онкологическими заболеваниями, болезнями почек, суставов и сосудов, сердечников и пациентов, которые перенесли трансплантацию органов. Именно поэтому в регионе ввели обязательную изоляцию не только для людей старше 65 лет, но и для жителей с такими недугами.

Источник фото: телеканал «360»

Хроникам нельзя без особой нужды выходить из дома, чтобы максимально сократить риск заражения коронавирусом. Можно только по необходимости ходить в магазин, гулять с собакой, выносить мусор и дышать свежим воздухом в безлюдных местах.

Ситуация с коронавирусом снова ухудшилась в сентябре. В регионе ввели новые ограничения для безопасности людей. За все время пандемии в Подмосковье выявили 96 657 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 1799 человек.

За минувшую неделю в России выявили рекордное число случаев COVID-19. Впервые за все время пандемии оно превысило 150 тысяч.