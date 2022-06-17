Жителям Петербурга рассказали, как выбирать качественные овощи и фрукты

Стоит соблюдать ряд правил при выборе овощей и фруктов. Некоторыми из них поделились эксперты петербургского Управления Роспотребнадзора. Об этом сообщили «Невские новости».

Во время покупки таких продуктов на рынке важно обращать внимание на внешний вид продавца. Он должен выглядеть опрятно, а также носить чистую одежду и специальный головной убор. В его распоряжении должны находиться палатка, киоск, автофургон, тележка и лоток. При этом окружающая территория также должна быть чистой.

Не стоит приобретать фрукты и овощи с повреждениями или следами гниения.

«Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах», — отметили специалисты.