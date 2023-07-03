Здоровье 03 июля 2023, 19:32 Жителям Петербурга посоветовали есть на завтрак овсянку и омлет с сыром

Читать 360tv в

Всем известно, что завтрак — это главный прием пищи, но крайне важно, чтобы он состоял из полезных продуктов. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Петербурга.

В частности, жителям города посоветовали есть по утрам овсянку на молоке и омлет с сыром. Также среди полезных продуктов назвали цельнозерновой хлеб, куриное мясо, зелень, йогурты. Также не стоит пренебрегать фруктами, можно сделать из них салат.

Авторы: