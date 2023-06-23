Здоровье 23 июня 2023, 19:22 Жителям новых регионов до конца будут оказывать медпомощь без полиса ОМС Министр Мурашко: до конца 2023 года жителям новых регионов не нужно предъявлять ОМС Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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До конца 2023 года жителям новых регионов России не требуется предъявлять полис обязательного медицинского страхования для получения медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, его слова привел ТАСС.

«В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях до конца года не требуется предъявлять медицинский полис. Медицинскую помощь им окажут бесплатно», — сказал министр.

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Мурашко напомнил, что полисы ОМС можно оформить в электронном виде на всей территории страны, в том числе в новых регионах.

«Никаких действий для восстановления в случае утраты полиса не потребуется», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что вступающие в силу в сентябре правила оказания бесплатных и платных полисов ОМС существенно ограничит обслуживание пациентов. Доктор медицинских наук Александр Максимов заявлял «360», что качество медпомощи в России от введения этой меры не пострадает.