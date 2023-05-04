Здоровье 04 мая 2023, 03:55 Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, какие змеи водятся в регионе Хирург Зубова: в Москве и Подмосковье водятся ядовитые гадюки, укус которых опасен Freepik

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В Московском регионе водятся неядовитые ужи и медянки, а также ядовитые гадюки, укус которых может привести к опасным осложнениям. Как действовать в случае укуса «Газете.ru» рассказала врач-хирург лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

Укусы ужа и медянки не представляют опасности для человека. Достаточно просто обработать ранки, чтобы не попали микробы.

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После укуса ядовитой змеи на теле остаются две красные точки, место укуса болит, но кровь из ран не идет. Постепенно боль усиливается, появляется отек и синюшность. Может начаться рвота, повыситься температура и снизиться артериальное давление.

«Яд гадюки обладает гемолитическим действием — он разрушает эритроциты, влияет на свертывание крови и может спровоцировать образование тромбов.<…> Как правило, укус обыкновенной гадюки не смертелен и симптомы проходят в течение 7–14 дней», — отметила Зубова.

Однако врач предупредила, что после оказания первой помощи укушенного нужно как можно быстрее доставить к врачу, это поможет избежать серьезных осложнений.