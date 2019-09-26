Жителям Краснодарского края проверят работу сердца бесплатно

28 сентября в центральной районной больнице станицы Ленинградской проведут акцию под девизом «Здоровое сердце — залог долголетия».

Кардиологи бесплатно проконсультируют пациентов, помогут определить риски сердечно-сосудистого заболевания с помощью шкалы SCORE. В рамках акции они также смогут получить рекомендации от невролога, терапевта, уролога, хирурга и офтальмолога.