Жителям Краснодарского края проверят работу сердца бесплатно
Акция под девизом «Здоровое сердце — залог долголетия» пройдет на предстоящих выходных в Краснодарском крае. Кубанцы смогут бесплатно проверить работу и состояние своего сердца. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.
28 сентября в центральной районной больнице станицы Ленинградской проведут акцию под девизом «Здоровое сердце — залог долголетия».
Кардиологи бесплатно проконсультируют пациентов, помогут определить риски сердечно-сосудистого заболевания с помощью шкалы SCORE. В рамках акции они также смогут получить рекомендации от невролога, терапевта, уролога, хирурга и офтальмолога.