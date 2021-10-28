Жителям Краснодара рассказали, какие места закроют в период «карантинных каникул»

Кинотеатры, которые располагаются в торговых центрах Краснодара, закроют на период «коронавирусных каникул». Посетить их нельзя будет даже при наличии прививки от COVID-19. Об этом сообщила «ФедералПресс».

«Сервер кассы недоступен. Нет связи с кинотеатром или сервер кассы настроен неверно», — такое сообщение возникает при попытке приобрести билеты в кинотеатры сети «Монитор» через интернет.

Кинотеатры сети располагаются в торговых центрах «СБС Мегамолл», «Красная площадь». В «Киномаксе» также отметили все запланированные сеансы.