Здоровье 30 июня 2023, 11:13 Жителя Тувы после забоя лошади госпитализировали с подозрением на сибирскую язву Прокуратура: жителя Тувы 30 июня госпитализировали с подозрением на сибирскую язву пресс-служба прокуратура Республики Тыва

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В Барун-Хемчикском районе местного жителя госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Он попал в больницу через семь дней после забоя лошади, сообщила прокуратура Республики Тыва.

Несколько человек устроили 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая забой лошади. Через шесть дней один из них обратился к врачу с жалобами на самочувствие, а 30 июня его положили в инфекционную больницу Кызыла с предварительным диагнозом «сибирская язва».

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«В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования», — сообщили в прокуратуре.

На территории Барун-Хемчикского района объявили карантин, изъяли у покупателя в городе Ак-Довурак и отправили на экспертизу мясо. Следственные органы начали проверку.

Весной 2023 года в Чувашии зафиксировали три случая заболевания сибирской язвой. Специалист по инфекционным заболеваниям Владимир Неронов заявлял, что она очень быстро распространяется, а симптомы сибирской язвы проявляются через два-три дня после заражения.