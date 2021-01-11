Жители Урала пожаловались на новый побочный эффект от COVID-19

«У 50% заболевших коронавирусной инфекцией действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов», — отметил специалист.

По его словам, восстановительный период занимает несколько недель, в редких случаях речь идет о месяцах. Выгоняйлов добавил, что этот симптом характерен как для коронавируса, так и для других респираторно-вирусных инфекций, ряде патологий центральной нервной системы и заболеваниях верхних дыхательных путей.