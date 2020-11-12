Жители столицы стали первыми по потреблению антидепрессантов

За указанный период в городе продали более 274 тысяч упаковок этих препаратов на сумму 259,89 миллиона рублей. Уточняется, что в столице купили на 15,4% больше антидепрессантов, чем в тот же период минувшего года.

Между тем, в других лидирующих по продажам регионах число купленных упаковок уменьшилось. В Московской области показатели сократились на 8,1%, в Санкт-Петербурге — на 12,5%, а в Краснодарском крае — на 16,5%.