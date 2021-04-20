Жители столицы смогут привиться от коронавируса в ЦУМе

Жители Москвы смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе со среды, 21 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Помимо ЦУМа процедуру вакцинации предложат пройти еще в двух торговых точках города. В их числе ТЦ «Шангал» и «XL Дмитровка». Прививку можно будет сделать бесплатно и не записываясь заблаговременно, написал сайт «Русская планета».

Иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян рассказала, что тем, у кого весной проявляются аллергические реакции, можно прививаться от коронавируса, однако важно обратить внимание на некоторые нюансы.