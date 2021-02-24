Жители России на фоне пандемии стали чаще обращаться к психологам

Число россиян, обращающихся к психологам из-за тревоги и депрессии, выросло за период пандемии. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Россияне в прошлом году стали чаще обращаться к врачам с тревожными симптомами. В Санкт-Петербурге количество обращений к психиатрам на фоне пандемии выросло на треть. В Москве на столько же увеличилось число звонков на телефон неотложной психологической помощи 051, сообщили в департаменте труда и социальной защиты. Аналогичная ситуация наблюдалась и в регионах. В основном люди жаловались на депрессию, одиночество и конфликты в семье.

По мнению психолога Вениамина Колпачникова, в период самоизоляции для многих людей приобрели актуальность проблемы, на которые раньше они не обращали внимания. Специалист считает, что люди стали чаще обращаться за помощью из-за сбоя привычного режима работы.

Однако старший научный сотрудник Института психологии РАН Мария Падун считает, что с подобными проблемами столкнулись только изначально расположенные к тревоге люди или те, кто особенно нуждается в живых контактах с окружающими.

Психолог Алина Володина ранее назвала причины, по которым у человека может возникать неудовлетворенность его работой.