Жители РФ стали реже лечиться в других странах
Глава российского Минздрава Вероника Скворцова напомнила, что в 2017 году около 100 тысяч граждан РФ выехали за границу для получения медицинской помощи. Что касается прошлогодних показателей, то они сократились до 80 тысяч человек. Министра процитировал портал News.ru.
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Глава ведомства рассказала, что россияне в основном обращаются к зарубежным врачам для того, чтобы пройти углубленное обследование при выявлении заболеваний на ранней стадии.
По данным издания, по итогам прошлого года в России повысилось качество таких услуг, и поэтому поток жителей РФ в Германию сократился в шесть раз.
«Мы в развитии. Очевидно, что сейчас другой финансовый ресурс у нас внутри страны на подобные профилактические осмотры и диспансеризацию, — заметила Скворцова.