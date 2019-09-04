Жители РФ стали реже лечиться в других странах

Продолжительность жизни увеличилась в России Подробнее

Глава ведомства рассказала, что россияне в основном обращаются к зарубежным врачам для того, чтобы пройти углубленное обследование при выявлении заболеваний на ранней стадии.

По данным издания, по итогам прошлого года в России повысилось качество таких услуг, и поэтому поток жителей РФ в Германию сократился в шесть раз.

«Мы в развитии. Очевидно, что сейчас другой финансовый ресурс у нас внутри страны на подобные профилактические осмотры и диспансеризацию, — заметила Скворцова.