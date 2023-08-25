Здоровье 25 августа 2023, 21:59 Жители новых регионов получили возможность бесплатно лечиться без полиса ОМС Минздрав: жители новых регионов РФ без полиса ОМС смогут лечиться бесплатно Unsplash

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Жители новых регионов России и прибывшие в страну граждане Украины, не получившие полис ОМС, смогут лечиться бесплатно на всей территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава.

На оказание медуслуг могут рассчитывать жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Украинцы тоже смогут получать помощь врачей бесплатно по всей России, в том числе в новых регионах. Речь идет о заболеваниях, которые входят в программу государственных гарантий.

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Все проживающие на Херсонщине, Запорожье и в республиках Донбасса люди могут получить полис ОМС по месту пребывания. Для этого необходимо предоставить удостоверение личности и СНИЛС. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования открыли около 50 дополнительных пунктов выдачи полисов в новых регионах.

В Московской области более шести тысяч человек бесплатно проверили здоровье в парках с начала летнего сезона. Подобная акция позволяет всем желающим не ходить в поликлинику, а пройти обследование на свежем воздухе.