Жители Новосибирской области стали реже умирать от рака

Снижение смертности от онкологии зафиксировали в Новосибирской области за последние два года. Об этом рассказал главный онколог региона Вадим Захаров, написало РИА ФАН.

Врач отметил, что за первую половину 2021 года от онкологических заболеваний умерли 3013 жителей Новосибирской области, а за аналогичный период прошлого года — 3246 человек. Разница составляет всего 8 %, при том что десятилетняя тенденция говорит о сокращении смертей от рака на 45,1%.

Из-за пандемии в регионе снизилась выявляемость онкологических заболеваний. В первом полугодии врачи поставили диагноз 5390 пациентам, тогда как в прошлом году этот показатель был на 1300 человек больше. Всего на учете у онкологов стоит 81 тысяча жителей. При этом 70% из них проигнорировали плановое обследование в этом году.