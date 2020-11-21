Жители Москвы будут получать СМС с результатами теста на коронавирус

Жители Москвы, которые сдали ПЦР-тесты на коронавирус в городских поликлиниках, будут получать результаты по СМС. Так столичные власти хотят ускорить процесс и сократить риски заражения.

«Сообщение придет в случае как положительного, так и отрицательного результата. Если по какой-то причине проведенное исследование не позволило определить, болеет ли человек коронавирусом, мы его также оповестим и попросим пересдать анализ», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В сообщении будут также просьбы оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, если тест оказался положительным. После СМС с пациентом в короткое время свяжутся врачи. Если же тест отрицательный, в сообщении будет просто напоминание, как следует себя вести в период распространения коронавируса: носить маску и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Однако если москвич сдал тест в частной клинике или лаборатории, то СМС с результатом от городских служб ему не придет.