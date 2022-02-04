Жители Ленобласти пожаловалась на огромные очереди в поликлиниках

Жители Ленинградской области вынуждены стоять в огромных очередях при посещении поликлиник. Об этом сообщил Telegram-канал Ura.ru.

Сотрудники больницы объяснили посетителям, что очереди связаны с тем, что врачи лечебных заведений массово увольняются.

Обращения местных жителей остаются без ответа, а люди вынуждены стоять в очередях.

Один из пациентов Токсовской больницы в Мурине рассказал, что пять дней назад сдал положительный тест на коронавирус. Все эти дни он ждал дома врача, но никто не пришел.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сказал, что город исчерпал все возможности для перепрофилирования больниц под лечение пациентов с коронавирусом.

По его словам, отныне в Петербурге будут только расширять уже существующие госпитали.

Ранее специалисты Центра НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сообщили, что пик пятой волны пандемии в Санкт-Петербурге придется на 15 февраля.