Жители Ингушетии массово собрались на похороны без масок. Видео

В Ингушетии прошли похороны известного религиозного деятеля Ахмеда Султыгова. Проститься с ним пришли многие жители. Вот только в регионе действует режим самоизоляции. Как стало известно «360», большинство из присутствующих даже не надели медицинские маски.

Ахмед Султыгов несколько лет проработал в управлении по делам религии администрации главы Ингушетии. Он умер накануне ночью. Его похороны проходили сегодня.

По словам источника, жители собрались со всей республики, несмотря на призывы муфтията не собираться на похороны. На ролике видно, что собравшиеся не соблюдают социальную дистанцию. Как отметил собеседник, у большинства из них не было защитных средств.

На днях глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая. При этом жителям необходимо строго соблюдать масочный режим.

Ранее муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице. Первый тест на коронавирус показал положительный результат.

В России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 598 новых случаев. Погибли 2418 человек, по данным стопкоронавирус.рф.