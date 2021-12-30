Жителей Узбекистана не будут прививать от коронавируса до 5 января из-за праздничных застолий

Пункты вакцинации в Узбекистане приостановят свою работу до 5 января 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал Vaksinauz.

В посте говорится, что это связано с тем, что из-за частых застолий люди могут пренебрегать диетой и употреблять алкоголь, что противоречит условиям вакцинации.

Однако в случае необходимости прививку можно будет сделать в дежурных поликлиниках.

В Узбекистане вакцинация населения от коронавируса началась 1 апреля 2021 года. С 28 сентября в республике также стали делать прививки детям старше 12 лет. В настоящее время местным жителям доступны препараты разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские «Спутник V» и «Спутник Лайт», американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, шведско-британская AstraZeneca, китайская CoronaVac.

В настоящий момент в Узбекистане вакцинированы 55% населения.

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