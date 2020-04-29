Жителей Приморья с 30 апреля обязали носить маски в общественных местах. Такое заявление сделал глава региона Олег Кожемяко.

«С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении правительства Приморья.

Регион перешел на режим самоизоляции 31 марта. На сегодняшний день там зарегистрировано 347 заразившихся коронавирусом, трое погибли.

Всего в России 93 558 случаев заражения. Выздоровели 8 456 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране — 934.