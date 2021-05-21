Жителей московского региона предупредили о дожде и сильном ветре

Сильный ветер, кратковременные дожди ждут москвичей и жителей Подмосковья в пятницу, 21 мая. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. В столице +15…+17 градусов, в Подмосковье +13…+18 градусов», — сказал Синенков РИА «Новости».

По его словам, будет дуть юго-западный или западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба. Однако это значение все равно чуть ниже нормы.

Ранее на этой неделе в Москве и Подмосковье синоптики зафиксировали аномальную жару. Столбики термометров в понедельник и вторник поднимались до +31 градуса. Температура превысила норму на 10-11 градусов. Однако уже в среду похолодало и было не больше +18 градусов.

При этом, несмотря на аномальную жару в начале недели, купальный сезон не наступит раньше календарного лета. Вода в водоемах должна прогреться хотя бы до +18 градусов.