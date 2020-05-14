Жителей Московского региона начнут тестировать на коронавирус по-новому

Он подчеркнул, что сегодня главная задача — это выйти на увеличение количества тестирований за счет ИФА-систем при этом не снижая качества исследований.

«Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе», — подчеркнул он.

Собянин заявил, что договорился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым о том, что ИФА-диагностику начнут проводить в регионе.

«Наша задача — максимально быстро, эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, выявлять людей, которые переболели и имеют иммунитет к коронавирусу», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, реализация программы в Москве начнется на этой неделе. 30 поликлиник готовы к забору крови у жителей города для проведения исследования. Еженедельно приглашение для прохождения ИФА-теста будут получать до 70 тысяч москвичей.

Такую же диагностику начнут проводить для работников медицинских учреждений, сферы ЖКХ и транспорта и в правоохранительных органах.

Мэр Москвы отметил, что это позволит определить дальнейшую тактику работы городских больниц и решать вопросы по введенным в городе ограничительным мерам.

Иммуноферментный анализ крови это проверка по выявлению антигенов или антител в организме. Попадая в организм вирус начинает вырабатывать чужеродные вещества — антигены. Иммунная система в ответ выпускает антитела. При условии наличия пары «антигена — антитела» в организме можно утверждать, что человек заражен.