Жителей Красноярского края предупредили о риске эпидемии гонконгского гриппа

В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости ОРВИ. У 4,2% обследованных больных врачи выявили вирус гриппа А (H3N2), именуемый гонконгским гриппом. Об этом краевой Роспотребнадзор рассказал телеканалу ТВК.

Ярко выраженными симптомами этой разновидности медики называют сухой кашель, повышенную температуру, ломоту в теле, головную боль и заложенность горла. Они появляются спустя пару дней после заражения.

Роспотребнадзор сообщил, что гонконгский грипп представляет опасность для детей до двух лет и пожилых людей из-за сниженного иммунитета.

Директор по эпидемиологической работе ФСНКЦ ФМБА России Екатерина Кравченко рассказала изданию, что также в Красноярском крае идет рост двойных заболеваний, когда ОРВИ накладывается на коронавирус.

«При двойной эпидемии грипп опасен осложнениями на сердечно-сосудистую систему, на суставы. Особенно рискуют непривитые от гриппа люди», — заявила она.

Ранее западные ученые предупредили о развитии гонконгского гриппа в Северном полушарии. Они предположили, что эпидемия начнется в 2022 году.

В России и США уже разрабатывают вакцины, которые смогут защитить одновременно от гриппа и коронавируса. Пока медики советуют сделать обе прививки, чтобы не допустить тяжелой болезни.