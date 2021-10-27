Житель Томска под видом врача проник в ковидную зону ради ухода за лежачей бабушкой

Прикрытие в виде защитного медицинского костюма позволило жителю Томска проникнуть в красную зону медицинской санитарной части № 2, чтобы ухаживать за бабушкой. Молодой человек заявил, что санитары плохо ухаживали за пенсионеркой — и он пошел на крайние меры. Его историю рассказал сайт «ТВ 2».

Пожилой пациентке больше 80 лет. Она страдает болезнью Альцгеймера и практически не встает с постели. Дома внук кормил ее специальными белковыми смесями из шприцев. В один из дней из горла у нее пошла слизь. Прибывшие по вызову врачи провели тест, который подтвердил коронавирусную инфекцию. Пенсионерку госпитализировали в медсанчасть, которая принимает больных ковидом.

Внук оставил соседке по палате свой телефон, чтобы она звонила, если с бабушкой будут плохо обращаться. После первого же звонка молодой человек купил специальный костюм и прошел в красную зону.

«Представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли ее, соседка по палате ответила утвердительно», — рассказал он.

Молодой человек отметил, что якобы только представившись врачом он смог добиться того, чтобы бабушке измерили температуру и проверили уровень кислорода в крови. В первый день внук провел у кровати бабушки несколько часов. Когда он вернулся на следующий день, увидел ту же картину. Испачканное постельное белье так и не поменяли.

«Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — подчеркнул молодой человек.

По его словам, он сам менял подгузники, делал противопролежневые повязки, которые купил за свой счет. Выдал он себя, когда бабушку пытались кормить с ложки, когда она так есть неспособна.

«Я пошел разбираться с доктором, тут-то меня и заподозрили, спросили, за каким врачом я числюсь, я растерялся. Подошел к бабушке, поцеловал ее и убежал через второй этаж», — пояснил молодой человек.

Он отметил, что бабушка заменила ему мать, которая его не воспитывала. Для того, чтобы разобраться в этом деле, молодой человек направил заявление в центральный главк Следственного комитета и Генеральную прокуратуру. В надзорном ведомстве пообещали, что в медсанчасти проведут проверку.

В пресс-службе региональной прокуратуры журналистам подтвердили, что работа по заявлению уже ведется.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в Томской области выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 46 человек. Свободных коек в ковидных госпиталях осталось 20,7%. Конкретных чисел оперативный штаб не указывает.