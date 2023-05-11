Здоровье 11 мая 2023, 16:52 Житель Новосибирска похудел на 33 килограмма за 9 месяцев

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Житель Новосибирска смог сбросить 33 килограмма за девять месяцев. Ранее 27-летний Никита Воронин весил более 100 килограммов. Об этом сообщил «КП — Новосибирск».

По словам молодого человека, проблемы с лишним весом у него начались в старших классах. Он признался, что совсем не занимался спортом. Уже после совершеннолетия он подолгу не выходил из дома, ел, играл в компьютерные игры и смотрел сериалы. Осенью прошлого года его вес составил 118 килограммов.

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«Я раздражал сам себя, мне не нравилось отражение в зеркале. В конце концов психанул и пошел в зал. Начал заниматься с тренером еще в 2020 году, но потом заболел ковидом и слег дома», — рассказал Никита.

Чтобы похудеть, он обратился к эндокринологу, отказался от сладкого, алкоголя, фастфуда. Позже он вернулся к тренировкам и в среднем худел на три килограмма в месяц. Парню удалось добиться 85 килограммов. В его планах сбросить еще пять.