Житель Копейска каждый год делал флюорографию, но врачи не рассмотрели рак третьей степени

Житель Копейска Челябинской области умер от рака легких в конце августа 2020 года. Он каждый год делал флюорографию, но врачи не разглядели объемную опухоль. Теперь делом занимаются следователи.

Еще в 2019 году погибший Александр Бобняк делал делал флюорографию, по результатам которой ему сказали, что легочные поля чисты, сообщает сайт kp.ru. Уже через месяц после процедуры он почувствовал сильнейшие боли в спине. Лечение не помогало. После очередного рентгена и компьютерной томографии врачи разглядели опухоль размером 10 на 11 сантиметров. Это рак третьей степени.

Бобняк потребовал у больницы компенсацию морального вреда и обратился в суд. Экспертиза страховой компании установила, что опухоль можно было увидеть еще в 2014 году. В конце августа мужчина скончался. Теперь потерпевшей по делу проходит его жена.

СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Пока не ясно, кто именно станет подозреваемым. Осужденным по этой статье грозит заключение до трех лет и запрет занимать определенные должности.