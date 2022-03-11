Житель Индии Джаммула сбросил 35 кг за год

Житель Индии Наванит Джаммула смог за год похудеть на 35 килограммов. Он рассказал, как ему это удалось. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Times of India.

Джаммула весил 98 килограммов. Он нанял тренера, а также следил за своим питанием. Мужчина занимался спортом пять-шесть раз в неделю и включил в рацион овсянку, молочные продукты, орехи, мясо птицы, овощи и крупы. Также он рассказал, что изредка позволял себе что-то вредное, но в целом придерживался необходимого режима питания.

Джамулла начал считать калории и составил рацион так, чтобы он содержал как можно больше полезных веществ. Также он перестал питаться в заведениях. Мужчина подчеркнул, что главное в процессе похудения — дисциплина и упорство.

Ранее врачи заявили, что неправильная диета может негативно сказаться на работе мозга и когнитивных способностях. Исследования показывают, что некоторые группы продуктов могут повысить риск развития таких заболеваний как болезнь Альцгеймера. К таких продуктам относятся, в первую очередь, блюда с высокой степенью обработки.