  • Житель Англии показал, что стало с его супругой из-за деменции

    07 ноября 2019, 16:39

    Ольга Ситникова

    Житель английского графства Чешир рассказал историю жены, которая страдает от деменции, сообщило ИА Nation News.

    Мужчина опубликовал историю супруги на личной странице в социальной сети Facebook. Он прикрепил к рассказу фотографии жены до и после болезни. Британец назвал болезнь «мерзкой» и заметил, что скучает по прошлой жизни, когда его жена еще была здорова.

    По его словам, болезнь начала развиваться четыре года назад. Его жена стала забывать слова, а потом испытывать трудности с движением. Через год после первых симптомов год при медицинском обследовании у женщины обнаружилась запущенная форма деменции. Спустя некоторое время она совсем перестала ходить и есть самостоятельно.

    Мужчина заметил, что его супруга превратилась в «бледную версию себя» и теперь гаснет ментально и физически. Он также рассказал, что не знает, помнит ли супруга его.

    При деменции снижается познавательная деятельность, теряются уже усвоенные знания и навыки и усложняется получение новых.

    В комментариях пользователи посочувствовали англичанину и его супруге.