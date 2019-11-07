Житель Англии показал, что стало с его супругой из-за деменции

Мужчина опубликовал историю супруги на личной странице в социальной сети Facebook. Он прикрепил к рассказу фотографии жены до и после болезни. Британец назвал болезнь «мерзкой» и заметил, что скучает по прошлой жизни, когда его жена еще была здорова.

По его словам, болезнь начала развиваться четыре года назад. Его жена стала забывать слова, а потом испытывать трудности с движением. Через год после первых симптомов год при медицинском обследовании у женщины обнаружилась запущенная форма деменции. Спустя некоторое время она совсем перестала ходить и есть самостоятельно.

Мужчина заметил, что его супруга превратилась в «бледную версию себя» и теперь гаснет ментально и физически. Он также рассказал, что не знает, помнит ли супруга его.

При деменции снижается познавательная деятельность, теряются уже усвоенные знания и навыки и усложняется получение новых.

В комментариях пользователи посочувствовали англичанину и его супруге.