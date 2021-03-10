Желающим похудеть назвали топ-5 натуральных жиросжигателей

Жиросжигатели считаются одними из самых противоречивых добавок. Некоторые из них действительно помогают избавляться от жировой прослойки более эффективно, в том числе ускоряют метаболизм.

Пять лучших добавок для борьбы с лишним весом описал портал Healthline. Причем речь идет о натуральных жиросжигателях.

Одной из них оказался кофеин, который содержится в кофе, зеленом чае и какао-бобах. В коммерческих добавках для сжигания жира он тоже весьма популярен. Исследования указывают, что благодаря кофеину метаболизм в течение одного-двух часов повышается на 16%, а организм сжигает больше жира в качестве топлива.

Есть и оговорка: скорее всего, эффект будет более заметен у худых людей, чем у полных. А слишком частое употребление кофеина сделает организм терпимее к его воздействию.

Кофеин содержится и в экстракте зеленого чая, который является концентрированной формой этого продукта и выпускается в форме порошка или капсул. Экстракт также богат полифенолом эпигаллокатехингаллатом (EGCG). Это соединение помогает сжигать жир. Вкупе с кофеином EGCG запускает термогенез — процесс сжигания калорий для производства тепла.

Важное значение для жиросжигания имеет белок: его высокое потребление ускоряет метаболизм, снижает аппетит и помогает телу сохранить мышечную массу. Иногда люди испытывают трудности с ежедневным потреблением достаточного количества белка. Выходом в такой ситуации станет протеиновый порошок — добавка удобна для увеличения его в рационе.

Пользу в процессе сжигания жира приносит растворимая клетчатка. Она поглощает в пищеварительном тракте воду и образует вязкое гелеобразное вещество. Аппетит при этом снижается, а доставка питательных веществ в кишечник замедляется: организму нужно больше времени для того, чтобы их переварить и усвоить. Человек в таком случае дольше чувствует себя сытым.

В коре дерева Pausinystalia yohimbe из Центральной и Западной Африки содержится йохимбин. Обычно вещество используют в качестве афродизиака, но помогающие сжигать жир свойства у него тоже есть.

Он продлевает действие адреналина и способствует расщеплению жиров для получения топлива. Среди побочных эффектов йохимбина отмечают тошноту, беспокойство, панические атаки и высокое кровяное давление.