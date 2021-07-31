Жириновский припугнул непривитых россиян тюремными сроками. Видео

Начина с этой осени непривитых россиян, заразивших других людей, будут привлекать к уголовной ответственности. Власти предпримут «более жесткие меры» и «усилят ответственность» за инфицирование окружающих.

Об этом в эфире ЛДПР-ТВ заявил глава партии Владимир Жириновский.

«Будут изменения в УК. Конкретно по коронавирусу введут статью: если человек, которому был поставлен этот диагноз, контактировал с неопределенным кругом лиц, и кто-то там заболел, то его будут привлекать к уголовной ответственности — срок наказания будет 3-5-7 лет!» — сообщил Владимир Жириновский.

Лидер партии подчеркнул, что в целом, отношение к непривитым россиянам может ухудшиться. По словам Жириновского, власти будут заботиться «только о тех, кто хочет жить».

«Надо остановить эпидемию», — подчеркнул политик.

В соответствии с действующим законодательством, виновный в нарушении санитарных правил, которое привело к массовому заболеванию людей, будут наказан штрафом в размере 500-700 тысяч рублей. Его лишат права занимать определенные должности, ограничат свободу, приговорят к принудительным работам или лишению свободы на срок до двух лет.

В Подмосковье отстранили от работы 30 водителей агрегаторов такси, которые до 15 июля не сделали прививку от коронавируса.