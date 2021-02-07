Жириновский предложил вручить Нобелевку создателям «Спутника V»

Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» должны получить Нобелевскую премию по медицине. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Создание вакцины „Спутник V“ — эпохальное событие. Предлагаю наградить создателей вакцины Государственной премией 12 июня в Кремле. Также номинировать на Нобелевскую премию в области медицины», — написал Жириновский в Twitter.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Соответствующие документы выдал Минздрав в августе 2020 года. Вакцину разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат используется для вакцинации россиян от ковида. Также «Спутник V» экспортируется в другие страны. Его одобрили в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине, Туркмении и других государствах.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей части клинических испытаний российской вакцины. В статье подчеркнули, что исследования показали эффективность препарата на уровне 91,6%. После этого мировые специалисты впервые заговорили о действенности российской вакцины и удобстве ее хранения и перевозки.