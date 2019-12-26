Жириновский предложил армии уничтожать «отравленные» арбузы

«Вы в этом году все арбузы кушали? Все. А я ни одного кусочка, потому что они все были отравлены нитратами. И вы их все съели, и наши граждане», — заявил Жириновский.

Он не понимает смысла в хвастовстве объемами выращиваемой продукции. Если производители травят своих же соотечественников, нет смысла говорить про рекорды. Особенно дело касается арбузов, которые накапливают нитраты в большом количестве.

В связи с этим Жириновский предложил создать особый орган по борьбе с отравленными продуктами. В его обязанности войдет остановка транспорта с ягодами на подъезде к городам. По мнению лидера ЛДПР, такую задачу можно поручить армии.

«Надо просто уничтожать (такую продукцию — прим.). Давайте поручим, в конце концов, химическим войскам. Если мы не можем сами, пусть армия займется», — отметил Жириновский.

Отравленные арбузы нельзя ни в коем случае отдавать на корм свиньям. Иначе нитраты окажутся потом и в свинине.

Свое мнение политик озвучил на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики.