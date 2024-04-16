Эксклюзив 16 апреля 2024, 15:43 Жильцы не виноваты в болезни соседа. Депутат одобрил передачу данных о наркоманах в МВД Депутат Свинцов поддержал привлечение полиции к наблюдению за психбольными Unsplash

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Правкомиссия одобрила законопроект, благодаря которому полиция станет получать информацию о пациентах с алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями. Зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил «360», что это позволит обезопасить больных и окружающих.

Депутат напомнил, что нотариусы имели доступ к этим данным, а правоохранители могли запросить их через суд. Законом лишь предложили передавать сведения о пациентах автоматически.

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«Абсолютно правильная мера. Для участковых это станет важным инструментом мониторинга обстановки на их территории. Количество участковых много лет назад сократили, объем бумажной работы увеличили, поэтому им некогда ходить и контролировать обстановку», — сказал он.

Андрей Свинцов объяснил, что полицейские смогут выборочно проверять состояние дел в квартирах, где живут люди с вредными пристрастиями или психическими отклонениями. Он не согласился с тем, что нововведение нарушит права граждан. По словам депутата, даже ограничение скорости можно воспринять, как ущемление любителей быстрой езды.

«Понятное дело, что люди с врожденными или приобретенными психическими заболеваниями в этом не виноваты. Но и жильцы дома не виноваты в том, что их сосед, например, со склонностью к агрессии. Не думаю, что сотрудники полиции станут использовать данные в корыстных целях», — сказал он.

Передача информации в правоохранительные органы, по мнению депутата, в интересах больных. Например, это убережет их от насилия со стороны собутыльников.