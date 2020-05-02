Жидкость неизвестного происхождения нашли в легких жертв COVID-19

Патоморфологи изучают необратимые процессы, которые происходят в тканях человека. По словам доктора Селивановой, у большинства умерших пациентов с диагностированным коронавирусом поражения в легких похожи на последствия вирусной пневмонии.

При этом в последнее время врачам стало понятно, что новый возбудитель поражает не только легкие, но и сосуды. Проникая внутрь, он начинает воздействовать на стенки сосудов, они реагируют и начинают вырабатывать специальный белок.

В обычной жизни он предназначен для заживления поврежденной стенки. Он останавливает тромбоцит и заделывает им образовавшуюся трещину в сосуде. Но в случае воздействия коронавируса белка вырабатывается так много, что в итоге образуется тромб.

«Нужно понимать, что вирус действует не избирательно, а поражает все сосуды, и таким образом это объясняет тромбообразование во всех органах, а не только в легких», — заявила Лилия Селиванова.

У пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких, в альвеолах она обнаружила ячеистую и плотную жидкость. О причинах ее появления пока врач сказать не смогла.

«Новая коронавирусная инфекция еще изучается, не все механизмы воздействия вируса известны. И пока недостаточно данных, чтобы уверенно говорить о том, что является причиной возникновения наблюдаемого явления», — заявила она и подчеркнула, что пока еще не изучала ткани тех пациентов, которые были подключены к аппаратам. Поэтому выводы об опасности ИВЛ делать рано.

В России на сегодняшний день заразились 124 054 человека, за последние три дня рост составил более 24 тысяч человек. Количество умерших с диагностированным коронавирусом составило 1222 пациента, вылечились 15 013 зараженных.