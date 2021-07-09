Жесткие ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкалье

В Забайкалье ввели жесткие ограничения из-за высокой заболеваемости COVID-19. В регионе полностью запретили массовые мероприятия и работу ночных клубов.

Ограничения действуют до 6 августа. Постановление подписал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«С 9 июля приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Их можно проводить в дистанционном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства.

До 6 августа также ограничена работа дискотек, танцплощадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений.

В кинотеатрах, театрах, филармонии, в домах культуры, библиотеках, музеях разрешили присутствие 50% людей от единой пропускной способности. Такие же ограничения действуют на работу СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, бань, саун и химчисток.

Кафе и рестораны могут работать с 06:00 до 21:00, в остальные часы принимать посетителей запрещено. Торговые центры могут работать при условии заполняемости одного человека на четыре квадратных метра.

Межрегиональные, всероссийские и международные соревнования будут проходить без зрителей. Работодателей обязали перевести на дистанционный режим работы или предоставить оплачиваемые отпуска беременным женщинам и сотрудникам старше 65 лет.

В Забайкалье последнюю неделю ежедневно регистрируется более 300 случаев заражения коронавирусом. За все время выявлено 49 619 случаев.