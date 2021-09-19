Жертвами ковида в тюрьмах России за время пандемии стали 6 заключенных

В тюрьмах России от последствий коронавируса за весь период пандемии скончались шесть осужденных. Об этом рассказал замглавы ФСИН Валерий Бояринцев.

«За все время проведения этих мероприятий умерли от побочных явлений всего шесть человек — осужденных, тех, которые в местах лишения свободы», — привел «Интерфакс» слова Бояринцева.

ФСИН с 2020 года принимает все необходимые меры для профилактики распространения коронавируса как в колониях, так и в СИЗО, добавил он. На фоне пандемии ведомство ограничивало посещение мест заключения, вводило в регионах с высокой заболеваемостью карантин, устанавливало режим особых условий. При этом сотрудники ФСИН находили способы для посещения исправительных учреждений, в том числе общались через стекло, отметил замглавы ведомства.

Без этих мер ФСИН не добилась бы таких результатов, подчеркнул Бояринцев.

За минувшие сутки в России выявили 20 174 случая заражения коронавирусом. Показатель держится выше отметки в 20 тысяч второй день подряд. Такую заболеваемость не фиксировали в стране с конца августа.