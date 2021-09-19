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    19 сентября 2021, 17:37

    Жертвами ковида в тюрьмах России за время пандемии стали 6 заключенных

    Александр Блинов

    В тюрьмах России от последствий коронавируса за весь период пандемии скончались шесть осужденных. Об этом рассказал замглавы ФСИН Валерий Бояринцев.

    Жертвами ковида в тюрьмах России за время пандемии стали 6 заключенных

    «За все время проведения этих мероприятий умерли от побочных явлений всего шесть человек — осужденных, тех, которые в местах лишения свободы», — привел «Интерфакс» слова Бояринцева.

    ФСИН с 2020 года принимает все необходимые меры для профилактики распространения коронавируса как в колониях, так и в СИЗО, добавил он. На фоне пандемии ведомство ограничивало посещение мест заключения, вводило в регионах с высокой заболеваемостью карантин, устанавливало режим особых условий. При этом сотрудники ФСИН находили способы для посещения исправительных учреждений, в том числе общались через стекло, отметил замглавы ведомства.

    Без этих мер ФСИН не добилась бы таких результатов, подчеркнул Бояринцев.

    За минувшие сутки в России выявили 20 174 случая заражения коронавирусом. Показатель держится выше отметки в 20 тысяч второй день подряд. Такую заболеваемость не фиксировали в стране с конца августа.