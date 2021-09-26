Жертвами ковида в России стали уже 203 900 человек

В России шестые сутки подряд от ковида умирают примерно по 800 человек в день. Общее число смертей за время пандемии достигло 203 900 человек. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус за прошлые сутки в России выявили еще у 22 498 человек. В целом в стране с начала пандемии уже зафиксировано 7 420 913 случаев заражений. Выздоровели 6 604 604 человека, в том числе за прошедший день из больниц выписали 13 671 пациента.

Смерть за минувшие сутки постигла еще 805 инфицированных.

Заболеваемость остается на подъеме в Москве. За прошлые сутки положительный результат теста в столице получили еще 3275 человек. В Санкт-Петербурге наличие коронавируса подтвердилось у 2055 человек. В Московской области заражение выявили у 1215 человек.

Минимальное количество заражений фиксируют на Чукотке, в НАО и ЕАО, где в прошлые месяцы заболеваемость была практически нулевая.

Вирусолог Максим Скулачев ранее заявил, что новая волна ковида возможна в нестоличных регионах, где людей переболело и вакцинировалось меньше, чем в Москве и Петербурге.