Жертвами коронавируса стали свыше 360 человек

Еще один человек умер на Филиппинах, это первый зарегистрированный смертельный случай за пределами страны.

В Китае скончался 361 инфицированный. Вместе с жертвой вируса на Филиппинах общее число погибших — 362 человека.

Количество заразившихся в КНР выросло до 17 205 человек (за день до этого было 14 380). Состояние 2296 заболевших медики оценивают как тяжелое. Вылечились от вируса 475 пациентов.

У 21 558 китайцев подозревают коронавирус, еще 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 2 февраля за пределами Китая коронавирус выявили у 146 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 14. Всего вирус зарегистрировали в 23 странах.