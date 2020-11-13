Жертвами COVID-19 стали 69 пациентов в Москве

Московские медики зафиксировали еще 69 случаев летальных исходов после заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы призвали вызывать врача при любых признаках болезни.

«В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — сообщили в столичном оперштабе.

Всего, по данным на 13 ноября, в Москве выявили 497 516 случаев инфицирования коронавирусом. Вылечить после заражения удалось 358 924 человек, умерли — 7643. По всей России за время пандемии зафиксировали 1 880 551 случай заболевания COVID-19. Вылечились 1 406 903 пациента, а к летальному исходу привели 32 443 случая заражения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предупредил, что в новогоднюю ночь в Москве не будет массовых мероприятий. Несмотря на это, в праздники можно будет просто гулять по улицам. Никакого запрета на передвижения вводиться не будет. Все ограничительные меры ввели из-за ухудшения эпидемической ситуации в столице.