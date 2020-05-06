Женщину с коронавирусом из Кургана заставили лечь в больницу

57-летняя женщина вернулась на поезде в Курган 4 мая. В медпункте на вокзале у нее взяли анализы и объяснили, что ей необходимо соблюдать двухнедельный карантин. На следующий день ей сообщили, что она заражена коронавирусом. В связи с этим необходима госпитализация.

«Она отказывалась добровольно проследовать в сопровождении приехавших за ней медработников в больницу. Только прибывший наряд полиции убедил гражданку в необходимости срочной госпитализации», —рассказали в УМВД.

Женщина также не соблюдала все меры безопасности. Она контактировала с людьми.