Женщину с коронавирусом из Кургана заставили лечь в больницу
Жительница Кургана отказывалась ложиться в больницу. Ранее у нее подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Врачам пришлось вызывать полицию, чтобы заставить женщину поехать с ними в медучреждение. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
57-летняя женщина вернулась на поезде в Курган 4 мая. В медпункте на вокзале у нее взяли анализы и объяснили, что ей необходимо соблюдать двухнедельный карантин. На следующий день ей сообщили, что она заражена коронавирусом. В связи с этим необходима госпитализация.
«Она отказывалась добровольно проследовать в сопровождении приехавших за ней медработников в больницу. Только прибывший наряд полиции убедил гражданку в необходимости срочной госпитализации», —рассказали в УМВД.
Женщина также не соблюдала все меры безопасности. Она контактировала с людьми.