Женщину, которой больше 100 лет, вылечили от коронавируса в Липецке

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Липецкой городской больнице скорой помощи № 1 от коронавируса вылечили «старейшую с начала пандемии коронавируса пациентку». Об этом сообщил ТАСС.

Пациенте Анне Кузнецовой 103 года. Врачи уже выписали ее из стационара, передало ИА НСН. Врачи быстро диагностировали у женщины заболевание и грамотно подобрали лечение. Как заявили в пресс-службе администрации Липецкой области, терапия «дала положительную динамику».

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