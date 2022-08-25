Женщинам рассказали, как похудеть после 40 лет
После 40 лет бывает очень сложно избавиться от лишнего веса. NEWS.ru рассказал об эффективных правилах похудения.
Для того, чтобы похудеть после 40 лет, необходимо учитывать несколько факторов, так как с возрастом метаболизм человека замедляется. В этот период жизни необходимо регулярно проходить обследование врачей, в том числе гинеколога, эндокринолога и диетолога. Часто в таком возрасте проблема лишнего веса может возникать из-за нарушений гормонального фона. А психолог поможет скорректировать пищевое поведение и зарядить мотивацией к изменениям.
Очень большое влияние на сброс лишнего веса оказывает питание. После 40 лет необходимо рассчитать свою норму калорий и составить для себя подходящий сбалансированный рацион.
Важно увеличить физичекую активность. Лучше всего приобрести абонемент в спортивный зал, а также регулярно выходить на пробежки и делать зарядку, передало РИА ФАН.
Косметические процедуры также являются отличным подспорьем в борьбе с лишними килограммами. Контрастный душ, а также кремы и скрабы помогают скорректировать недостатки тела.