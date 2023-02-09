Здоровье 09 февраля 2023, 17:19 Женщинам посоветовали соблюдать диету в период менопаузы

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С наступлением менопаузы женщинам следует более ответственно подходить к выбору продуктов и составления рациона питания. Об этом с изданием Express поделился тренер Кунал Маквана.

Он объяснил, что в период менопаузы в женском организме заметно меняется метаболизм, увеличивая вероятность ожирения, написало ИА Nation News.

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Тренер посоветовал женщинам переходить на здоровую и сбалансированную диету с низким содержанием сахаров и насыщенных жиров. Он также порекомендовал включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, нежирных белков, фруктов и овощей.

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