Женщинам посоветовали отложить планирование беременности после СOVID-19

Пока еще прошло мало времени, чтобы ученые провели серьезные исследования по СOVID-19. Тем не менее в любом случае вирусные заболевания могут повлиять на прерывание беременности.

«Теория выкидыша во многом основана именно на инфекциях», — объяснил врач.

Поэтому даже грипп несет опасность для беременных.

«Несколько лет назад у нас была довольно тяжелая ситуация с гриппом. Так вот, беременных женщин умерло столько же, сколько от коронавируса. Когда женщина в положении, она гораздо легче заболевает и может пострадать», — пояснил гинеколог.

Если женщина, переболевшая СOVID-19, чувствует себя хорошо и не страдает от одышки, она может вернуться к прежнему образу жизни. Однако при наличии одышки, необходимо пройти полное обследование. Иначе во время беременности она будет только нарастать.

Коронавирус плохо влияет на легкие человека. Поэтому врач посоветовал подождать после выздоровления месяца два, и только потом планировать рождение детей.

Ранее ученые научились определять коронавирус по языку. Появление шишек на нем может говорить о заражении. Существует еще два «предвестника» скорого попадания в больницу: непрекращающаяся лихорадка и потеря аппетита.