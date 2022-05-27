Женщинам объяснили, о каких проблемах здоровья говорят усы

Усы на женском лице могут говорить о наличие проблем со здоровьем. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Анна Гончарова. Об этом сообщил NEWS.ru.

Медик пояснила, что усы у женщин могут возникать в подростковый период, во время беременности или менопаузы. Также подобная проблема возникает у женщин при сильном наборе веса. Кроме того, наличие усов может свидетельствовать о проблемах с гормональным фоном, передал сайт радио «Комсомольская правда».

«Единственным действенным способом в этой ситуации остается косметолог. Причем не нужно ограничиваться только походом к нему. Обязательно нужно посетить врача, так как данная ситуация может говорить о серьезных заболеваниях», — констатировала Гончарова.