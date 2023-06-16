Здоровье 16 июня 2023, 13:48 Женщинам дали советы, как правильно выбрать грудной имплант Хирург Стражников: импланты с большим объемом смотрятся неестественно

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Врач, пластический хирург Центра пластической хирургии «СМ-Клиника» Руслан Стражников в разговоре с изданием РИАМО рассказал, как правильно подобрать грудные импланты.

Медик отметил, что импланты с большим объемом от 400 миллилитров и более будут смотреться неестественно, и их хирурги устанавливать не рекомендуют.

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По словам Стражникова, все современные производители имплантов дают им пожизненную гарантию, написал сайт Daily Moscow.

«Современные эндопротезы молочной железы отличаются максимально длительными сроками эксплуатации и высоким уровнем безопасности для организма», — сказал хирург.

Чаще всего специалисты работают с силиконовыми имплантами, которые заполнены вязким силиконовым гелем, заключил Стражников.