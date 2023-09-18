Здоровье 18 сентября 2023, 00:57 Женщина потеряла все конечности и чуть не лишилась жизни из-за испорченной рыбы NYP: американке ампутировали руки и ноги из-за зараженной бактериями рыбы flickr.com

Читать 360tv в

Женщине ампутировали руки и ноги после того, как она съела тилапию, зараженную смертельно опасными бактериями. Об этом сообщил New York Post.

Жительница Калифорнии Лаура Барахас попала в больницу через несколько дней после того, как съела рыбу, которую она купила на местном рынке в Сан-Хосе и приготовила себе дома. У нее начался сепсис — почернели пальцы и ступни, начали отказывать почки. Врачи перевели ее на аппарат искусственного дыхания и ввели в медикаментозную кому.

Реклама

Женщина провела в больнице два месяца прежде чем ей ампутировали конечности.

Как выяснилось, рыба была заражена смертельно опасной бактерией Vibrio Vulnificus, которая встречается в морепродуктах и морской воде. Эта инфекция особенно опасна для тех, у кого слабая иммунная система.

Каждый год от 150 до 200 человек заражаются Vibrio Vulnificus. Каждый пятый из них погибает.

Ранее издание Daily Mirror сообщило, что стая пираний съела мужчину, упавшего в реку Куяба в Бразилии.