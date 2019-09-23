Женщина готовилась к забегу и лишилась ноги

Все началось в феврале 2015 года, когда 27-летняя Хизер Сатчвеллл готовилась к благотворительному забегу на пять километров. Женщина страдает диабетом и после одной из тренировок, она заметила на ноге вросший ноготь. Поскольку у нее была диабетическая нейропатия, Сатчвеллл обратилась к врачу.

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«Я знала, что мне нужно соблюдать осторожность. Как только палец покраснел, я обратилась в больницу, — рассказывает Сатчвеллл.

По ее словам, врачи прописали антибиотики, которые не помогли. Через семь месяцев хирургам пришлось удалить женщине вросший ноготь на большом пальце правой ноги. В следующем году женщине полностью ампутировать палец.

Несмотря на лечение, которое проходила Сатчвеллл, инфекция очень быстро распространялась. В 2018 году врачи вынужденно ампутировали у британки правую голень.

Женщина подчеркнула, что произошедшее полностью изменило ее жизнь и жизнь ее дочери. Им пришлось переехать в новый дом за пять дней до операции, потому что инвалидная коляска требовала большего пространства.